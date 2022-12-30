Bartın Valiliğinin ev sahipliğinde Ömertepesi Spor Salonu, Gençlik Merkezi ve Bartın Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara 28 kulüp katıldı.

Müsabakaları Erkekler 1. Lig'de Ankara Anadolu Görme Engelliler Spor Kulübü birinci, Bursa Büyükşehir Belediyesi Altı Nokta Spor Kulübü ikinci, Ankara Göreneller Spor Kulübü üçüncü sırada bitirdi.

Kadınlar 1. Lig'de birinciliği Yenimahalle Görme Engelliler Spor Kulübü, ikinciliği Kahramanmaraş Akcakoyunlu İdman Yurdu Spor Kulübü ve üçüncülüğü de Denizli Görme Engelliler Spor Kulübü elde etti.

Erkekler 2. Lig'i ilk 3 sırada tamamlayan Yakutiye Görme Engelliler Spor Kulübü, ANKA Görme Engelliler Spor Kulübü ve Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü, 1. Lig'e yükselme başarısı gösterdi.