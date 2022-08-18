MÜSİAD konağında düzenlenen aşure ikram programında AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Vali Ömer Faruk Coşkun ve MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi, kazanlardan doldurdukları aşureleri vatandaşlara ikram etti.
MÜSİAD konağında düzenlenen aşure ikram programında AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Vali Ömer Faruk Coşkun ve MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi, kazanlardan doldurdukları aşureleri vatandaşlara ikram etti.
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