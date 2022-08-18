MÜSİAD konağında düzenlenen aşure ikram programında AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Vali Ömer Faruk Coşkun ve MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi, kazanlardan doldurdukları aşureleri vatandaşlara ikram etti.
 