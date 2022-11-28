TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ahmet Kuybu, Başkan Buluntu ’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu başkanı Mustafa Buluntu göreve gelir gelmez ilk icraatını hayata geçirmek için Ticaret Borsasıyla Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odasıyla protokol imzaladı.



Başkan Buluntu, Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi kurulması yönünde çalışmaları başlattıklarını söyleyerek Kahramanmaraş için hayırlı olmasını diledi.