Bu Kapsamda Müsiad Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi, Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Genç Müsiad Yönetimi Başkan Buluntu’yu Ziyaret Ederek Yeni Görevinde Başarı Dileklerinde Bulundular.

Ziyaretler Sonrası Açıklamalarda Bulunan Müsiad Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi Başkan Buluntu’ya Hayırlı Olsun Dileklerinde Bulunarak Yanlarında Olduklarını Söyledi.

Kmtso Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu İse Hayırlı Olsun Ziyareti İçin Gelenlere Teşekkür Ederek Hep Birlikte Kahramanmaraş İçin Çalışacaklarına Vurgu Yaptı.