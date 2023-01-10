Toplumu aydınlatmak için mesai kavramı gözetmeksizin gecesini gündüzüne katan günün her saatinde haber peşinde koşan ve aynı zamanda kamuoyunun vicdanını da temsil eden basın mensuplarımız; büyük bir sorumluluk üstlenmiş ve zor şartlar altına görev ve sorumluluk bilinci ile mesleklerini icra etmektedir. Basın mensupları Hayat haberdir, haber hayattır düsturu ile gelişen olayları yansıtırken bir taraftan da halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini yerine getirmektedir. Gazetecilik; doğruluk, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri uhdesinde barındıran önemli bir meslektir.

Kamuoyunun bilgilendirilmesi adına gerek ülkemizde gerekse de şehrimizde mesleğini icra eden her gelişmeyi bizlere anında doğruluk, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri uhdesinde yansıtan, ilimizin sosyal, kültürel, ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlayan basın mensuplarımızın özveri içerisinde yerine getirdikleri görevlerini bundan sonra da aynı duyarlılıkla devam ettireceklerine yürekten inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle; basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu uzun bir meslek yaşamı diliyor, ebediyete irtihal eden değerli basın mensuplarını ise rahmetle anıyorum.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nüz kutlu olsun.

Mustafa Narlı

Kahramanmaraş Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı