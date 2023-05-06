Ak Parti Genel Başkan yardımcısı Trabzon Milletvekili Adayı Mustafa Şen bir mekanizma var bu mekanizma bugün de aynı emelleri taşıyor dedi. 150 sene öncekini alın bugün aynısı Recep Tayyip Erdoğan’a yapılıyor. Menderes’e de yapıldı, Özal’a da yapıldı dedi. Şen ben Atatürk’ün kendi eceli ile ölmediğini düşünüyorum diyerek aynı mekanizmanın Atatürk’ü de öldürdüğünü düşünüyorum dedi.

Atatürk’ü öldüren, Sultan Abdulhamit Hanı tahttan indiren, Sultan Abdülaziz Hanı öldüren, Menderes’i ve Özal’ı öldüren mekanizmanın Muhsin Yazıcıoğlu’nu katlettiğini, Erbakan Hocanın da normal bir vefatla ölmediğini düşünüyorum dedi. Mustafa Şen, aynı mekanizma defalarca Tayyip Erdoğan’a suikast düzenledi ve bu mekanizma o eski tarihi mekanizmadır dedi.

Mustafa Şen, Atatürk batı ile iyi geçindi, paktların ittifakını hep doğu, güney balkanlarla yaptı. Öldükten sonra Amerika ile stratejik iş birliği anlaşmaları yapıldı. Derken Türk ordusu NATO’nun bir parçası oldu ve emir eri haline geldi. Çocukların yediği içtiği süt tozundan giydiğimiz her şey Amerika’dan oldu. Bu niye Atatürk sağken olmadı da Atatürk ölünce başladı. Burada bir şeyler var dedi.

Türkiye artık kendi yoluna bakıyor. Türkiye artık tam bağımsız bir ülke olma yolunda ilerliyor açıklamasında bulundu.

Anadolu Soruyor Programında Millet Haber Ajansı Genel Koordinatörü Hasan Yavuz Bakır ve Çay Tv Trabzon Temsilcisi Halil İbrahim İleli’nin sorularını yanıtlayan Şen önemli açıklamalarda bulundu.

Mustafa Şen’in açıklamaları;

“Avrupa deyince bazı arkadaşlarımız bir cennet tasviri yapıyorlar. Orada ırkçılık, ayrımcılık, faşizm yüreklerine kadar işlemiş. İslam, yabancı Türk düşmanlığı yapıyorlar. Açıkça Türk İslam düşmanlığı yapıyorlar. Şimdi bakıyorsunuz ne söylerse Müslümanlığa söylüyorlar ne söylüyorlarsa İslam’a söylüyorlar. Kuran yakıldığında ortaya konulan refleks ile orada bir kitap yakılsa aynı refleks mi yapılır. Bütün dünyayı ayağa kaldırırlar.

bizdeki bazı kişiler ya bu figüranın gönüllü oyuncusu ya da bu kadar basit bir oyunu dahi göremeyecek kadar saflar.

Bizim hiçbir komşumuzla sorunumuz yok ama terör örgütleriyle sorunumuz var. Terör örgütlerini besleyen büyüten arkadan, arkadan büyüten bütün devletlerin yöneticileri ile sorunumuz var. Türkiye küresel adalet yolunun taşlarını örmeye çalışıyor. Türkiye’deki saflar ve onların safındakiler de onların borazanlığını yapıyor. Sorun burada.

Selahattin Demirtaş Türk Ceza Kanunundan ceza almış aldığı cezalar yüzünden hapis yatmakta olan bir kişidir. Siyasi bir şey yoktur. Siyasi ceza diye bir şey yok zaten Türkiye’de. Partilerin kapatılması, kapatılmaması gibi maddeler var. Oradaki maddelerden hiçbiriyle yargılanmadı. 50’den fazla insan öldü, halkı galeyana getirmeleri yüzünden.

Bizim AK Parti olarak onlarla görüşme sebebimiz şudur ya silahlarınızı gömersiniz ya da silahlarınızla gömülürsünüz dedik. Biz barışa bir şans verdik. Ama yine yaptılar bizde onları silahlarıyla gömdük. Şimdi muhalefetin yaptığı şeyle bizim yaptığımız şey aynı değil. Hapistekileri dışarı çıkaracağız diyorlar. Hani yargı bağımsızdı. Bizi yargıya müdahale etmekle suçluyorsunuz siz ne yapıyorsunuz? Demek ki içinizde faşist ve hukuk devleti ilkesini saygı duymayan bir katran yaşatıyorsunuz

Cumhur ittifakı olarak öndeyiz ve seçimlerin birinci turda sonuçlanacağı, TBMM çoğunluğu sağlayacağını görüyoruz. Trabzon mitinginin yoğunluğundan bahseden Şen, vatandaşımız bu seçimin yüzyılın seçimi olduğunun farkında, salt bir siyasim olmadığının farkına varmakla alakalı. Türkiye’nin gücü 10 sene sonunda önünde duramayacak seviyede. 10 sene sonra Türkiye durdurulamaz hale gelecek