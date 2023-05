Kahramanmaraş’ın tarihi konaklarını restorasyon çalışmalarıyla gün yüzüne çıkaran Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Mutfak Müzesi projesine değinerek elde edilen başarıyı anlattı. Göreve geldiklerinde tarihi konakların büyük bir sorun gibi göründüğünün altını çizen Başkan Okay, örnek projeler oluşturarak bu sorunu büyük bir hazineye dönüştürdüklerini ifade etti.

İlk olarak restorasyonu tamamlanan Mutfak Müzesi’nin büyük bir kültürel hazineye dönüştüğünü vurgulayan Başkan Okay, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Mutfak Müzesi projemiz şehrimizin tarihini ve kültürünü yansıtan önemli bir yapı haline geldi. Kahramanmaraş’a gelen yerli ve yabancı misafirler burayı görmeden şehirden ayrılmıyor. Böyle bir başarıya ulaşmak da bizleri ayrıca gururlandırdı. Göreve geldiğimizde tescilli konakların sahiplerine büyük sıkıntı oluşturduğunu gördük. Ancak örnek projelerle bunun bir sorun değil de büyük bir hazine olduğunu ortaya koyduk. Bu noktada çok önemli çalışmalar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. İlk projemiz olan Mutfak Müzesi bu çalışmalarımızın ne kadar doğru ve yerinde olduğunu bizlere göstermektedir. Şehrimizin tanıtımı ve kültürel mirasının ortaya çıkması adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”