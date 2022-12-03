Göreve geldiği günden bugüne şehir adına canla başla çalışmalarıyla şehir kamuoyunun takdirinin toplayan Aile ve Sosyal Politikalar Kahramanmaraş il Müdürü Mutlu Kaya, Kahramanmaraş Akdeniz gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret ederek cemiyet üyeleriyle bir araya geldi.

Ziyaretle ilgili konuşan Mutlu Kaya,“Biz her zaman sahada kendileriyle birlikteyiz. Sağolsun Bakanlığımız hizmet modellerini ve bakanlığımız faaliyetlerini anlatmak adına bizlere her zaman desteklerini esirgemiyorlar. Biz hem bir teşekkür mahiyetli hem de hayırlı olsun maksadıyla bugün kendilerine misafir olduk. Biz ev sahipliklerinden dolayı Sayın Başkanıma ve kıymetli yönetim k şükranlarımı arz ediyorum.”ifadelerine yer verdi.

Akdeniz gazeteciler Cemiyet başkanı Serkan Ercüment Kuzu ise “Zor bir görevi üstlenen bir ağabeyimiz biz kendilerini takdir ediyoruz. Bize bir görev düştüğü zaman da Akdeniz gazeteciler cemiyeti olarak her türlü desteği sağlıyoruz. Elimizden geldiğince de sağlamaya devam edeceğiz. Ben bu güzel ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.”dedi.