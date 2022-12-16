‘Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık’ ana temasıyla bahçecilik alanında dünyada gelinen son noktanın Kahramanmaraş’tan sergileneceği Uluslararası EXPO 2023 Onikişubat-Kahramanmaraş, gelecek nesillere ve kente kalıcı bir miras bırakmayı hedefleyen projeleriyle dikkatleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

EXPO 2023, ‘Çocuklar İçin Doğa Temelli Eğitim’, ‘Kentsel Dönüşümün Biyofilik Tasarımı’, ‘Kentsel Bahçe Bitkileri ve Yöresel Yemek’, ‘Daha Yeşil, Daha Sağlıklı, Daha Mutlu’ ve ‘Sadeliğin Hikmeti’ gibi alt temalarıyla da doğa ve çevre konusunda zirve olacak.

Doğanın temel alındığı EXPO 2023, Sergi Alanı’ndaki 63 farklı türde 88 binden fazla bitkiyle de ziyaretçilerine görsel bir şölen sunacak. Çiçeklendirme çalışmaları kapsamında son olarak ise kış ayına dayanıklılığıyla bilinen 25 bin menekşenin dikimi gerçekleştirildi.

747 bin metrekarelik rekreasyon alanına 88 binden fazla bitki dikilirken, EXPO 2023 220 bin metrekarelik yeşil alanıyla ziyaretçilerini adeta huzur veren bir tura çıkarıyor.