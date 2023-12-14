Uyuşturucu imal eden ve satan "zehir tacirlerine" yönelik 49 ilde düzenlenen Narkogüç-39 operasyonunda 3 ton 275 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 378 şüpheli yakalandı.

Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 49 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "NARKOGÜÇ-39" Operasyonu'nda; 886 kg metamfetamin, 14 kg kokain olmak üzere toplam 3 ton 275 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. 378 şüpheli zehir taciri yakalandı.

Haberi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paylaşımında "Aziz Milletimizin Bilmesini isterim ki; Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar” ifadelerine yer verdi.