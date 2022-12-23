Şirikçioğlu Toplum Ruh Sağlığı Merkezi(TRSM) rehabilitasyon etkinlikleri kapsamında; Dulkadiroğlu Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile çeşitli kurs ve beceri/sanat çalışmaları uzman personel eşliğinde yapılmakta ve çıkan ürünler topluma yönelik etkinliklerle sergilenmektedir.

Daha önce dünya ruh sağlığı gününde Necip Fazıl Şehir Hastanemiz ana binada yapmış olduğumuz serginin devamı niteliğinde, Yörükselim ek binamızda yıl sonu etkinliği olarak başvuranlarımızın yapmış olduğu ürünlerin gösterimi yapılmıştır. Uzman personelin merkez/hizmet tanıtım çalışmaları, bilgilendirme, başvuran hastalarımızın yaptıkları ürünleri sergilemişler ve topluma doğrudan katılımları sağlanmıştır.

Damgalama karşıtı çalışmalar ile kronik psikiyatrik hastalıkların toplum temelli ruh sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesi, Toplum ruh sağlığı merkezinin tanıtımı ve tüm topluma ulaşmak hedeflenmektedir.