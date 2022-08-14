Gaziantep'in Nizip ilçesi Saray Mahallesi yakınlarında ilerleyen 5 arkadaş, suya girmek istedi.
Fırat Nehri kıyısına giden arkadaşlar nehrin oluşturduğu göl şeklindeki su birikintisinde yüzmeye başladı.
2 kişi suya battı
Bu esnada, yüzen yabancı uyruklu gençlerden Abdullah Huriye (31) ve Amir El Hacı (19) suya batarak gözden kayboldu.
Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye giden jandarma, itfaiye, ambulans, AFAD ve sualtı dalgıç polisleri arama çalışmalarına başladı.
Cesetleri çıkarıldı
Ekipler yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından gençlerin cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkartılan cesetler morga kaldırıldı.