Asrın Felaketi Olarak Adlandırılan Depremde Kentin Birçok Noktasındaki Esnaflar Büyük Yaralar Alırken Şehrin Markası Olan Mado Yaşar Pastanesi de Zarar Gören İş Yerini Tekrar Şehre Kazandırmak İçin Çalışmalarına Başladı.

Bu Süre Zarfında Vatandaşlara Hizmet Vermeyi Amaçlayan Yaşar Pastanesi Bulunduğu Noktaya Nostalji Tırını Getirerek Şehrin Sembolü Olan Dondurmayı Burada Vatandaşlara Sunuyor.

Yoldan Geçenlerin Ve Dondurma Alanların Dikkatini Çeken Nostaljik Tırın Aynı Zamanda Üst Açık Bölümünde De Vatandaşlar Oturma Fırsatı Yakalıyor.

