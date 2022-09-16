Kahramanmaraş’ın tanıtımı noktasında şehrin gönüllü turizm elçisi olarak her zaman elini taşın altına koyan Alpedo-Kervan Lezzet Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’a dondurma şov yaptı.

Bir dizi ziyaret ve programlar için Kahramanmaraş’a gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, düzenlenen bir programda çengelle asılan Alpedo Maraş dondurmasını satırla kesti.

Dondurmayı Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu’nun elinden tadan Kurtulmuş, dondurmaya hayran kaldığını dile getirdi.

Dondurma şov’a büyük ilgi

Diğer taraftan programda Kervancıoğlu’nun dondurma şov’u büyük ilgiyle izlendi.

Programla ilgili kısa bir açıklama yapan Kervancıoğlu, “AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Bey Alpedo Maraş dondurmasına hayran kaldı. Kendilerini şehrimizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Güzel bir program oldu, emeği geçenleri kutluyorum. Alpedo Kervan Lezzet Gurubu olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Şehrimizi en iyi şekilde temsil etmek, milletimizin bize verdiği büyük bir onurdur.”dedi