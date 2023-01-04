Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"nın detaylarını açıkladı. Nebati, "Yüzde 10 peşinat, 15 yıla kadar vade ile 0,69’dan başlayan oranlarla kredi desteği sağlanacak" dedi.

Tüm bölgelerde asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlenmiştir. Azami 15 sene vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları 0,69’dan başlayan oranlarla uygulanacaktır. Vatandaşlarımızın ilk üç yılda ödeyecekleri aylık taksit tutarının belirli bir kısmını, kredinin toplam vadesi bitmeden geri ödenmek şartıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak biz üstleneceğiz.