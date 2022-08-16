Her ilçeye Atıksu Arıtma Tesisi kurmayı hedefleyen KASKİ Genel Müdürlüğü Afşin, Pazarcık, Türkoğlu, Elbistan ve Kahramanmaraş Merkez Atık Su Arıtma Tesislerinden sonra Nurhak ilçemize de atık su arıtma tesisi kuruyor. SUKAP kapsamında yapımı başlayan projemizin %50’si hibe %50’si ise İller Bankasından alınan kredi ile karşılanacak.

Haziran 2022 tarihinde yapımı başlayan işin kapsamında, 845,80 m³/gün kapasiteli İleri Biyolojik Atıksu Artıma Tesisi ile ilçemizde atıksular çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden arıtılarak alıcı ortama deşarj edilecek. Yaklaşık 5 dönümlük bir alanda kurulacak ileri biyolojik atık su arıtma tesisinde giriş, kaba ızgara, ince ızgara, kum tutucu, giriş terfi merkezi, anaerobik havuz, havalandırma havuzu, son çökeltim havuzu, mikro disk filtre, klor temas tankı, blower binası, dekantör binası, jeneratör binası üniteleri yer alacak.Çalışmaları devam eden tesisinin Eylül 2023 tarihine kadar tamamlanarak işletmeye alınması hedefleniyor.

KASKİ Genel Müdürlüğü olarak gelecek nesillere daha sağlıklı ve daha temiz bir çevre bırakma gayreti ile vatandaşlarımızın hizmetindeyiz.​