Afşin, Pazarcık, Türkoğlu, Elbistan ve Kahramanmaraş merkez ilçelerine modern Atık Su Arıtma Tesisleri kazandıran Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Nurhak’ta bir yatırımın daha startını verdi. Bu kapsamda, Nurhak ilçesinin Eskiköy mevkiinde yer alacak Atıksu Arıtma Tesisi projesinde inşa süreçleri başladı. KASKİ Genel Müdürlüğü koordinesinde inşasına başlanan 35 Milyon TL’lik yatırım, İller Bankası’nın “Kanalizasyon ve Altyapı Projeleri” (SUKAP) kapsamında yüzde 50’si hibe olarak hayata geçecek. Toplamda 5 bin metrekare alan üzerinde yükselecek tesiste, ileri biyolojik arıtma teknolojileri yer alacak.

Günde 850 Bin Metreküp Su Arıtılacak

İnşa süreçleri başlayan Nurhak Atıksu Arıtma Tesisi’nde istinat duvarlarının yapımı ve temel kazılarının ardından betonarme uygulamalar da başlayacak. Sahip olduğu teknolojilerle ilçenin günde 850 bin metreküp suyunu arıtma kapasitesine sahip olacak ve önemli bir ihtiyaca cevap verecek tesisin, 2023 yılında tamamlanarak hizmete alınması hedefler arasında.