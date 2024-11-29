TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Mehmet Şahin, Tuba Köksal, Mevlüt Kurt, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve AK Parti İl Başkanı Muhammet Burak Gül ile birlikte geçtiğimiz günlerde hastanede incelemelerde bulunmuştu.

İki katlı olarak inşa edilen Nurhak Devlet Hastanesi, toplamda 12 bin metrekare kapalı alanı ile bölgenin sağlık hizmetlerine önemli bir katkı sağlaması hedefleniyor.

Bu yeni hastanenin açılması, deprem sonrası meydana gelen sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

