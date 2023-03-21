Bugüne Kadar Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hasar Tespit Ekipleri Tarafından Yıkık, Acil Yıkılacak, Ağır Ve Orta Hasarlı İle Az Hasarlı Olarak Tespit Edilen 1.506.317 Haneye Yönelik “Hane Başı Destek Ödemesi” Aralıksız Devam Etmekte Olup Ödemeler De Son Aşamaya Gelindi.

Hane Başı Destek Ödemesinde Fiili İkametgâh Adresi Esas Alınmaktadır. Bununla Birlikte Çeşitli Sebeplerle Fiili Olarak Oturduğu Adresten Farklı Bir İkametgah Adresinde Kaydı Görünen Afetzedelerimizin Herhangi Bir Mağduriyet Yaşamamaları İçin Süreç Dâhilinde Ödemeleri Gerçekleştirilecek.

Afetzedelere, Fiilen İkamet Ettiği Halde İkamet Adresi Farklı Bir Konutta İse;

1- Hâlihazırda Bulunduğu İlin, İl Afad Müdürlüğüne Başvurmaları,

2- Hasarlı Konutta İkamet Ettiğini Kanıtlayan Belgeleri (Doğalgaz Faturası, Elektrik Faturası, Su

Faturası, Sabit İnternet Faturası, Lojman Tahsis Belgesi, Kira Kontratı) Sunmaları,

3- Bu Belgelerin Temin Edilememesi Durumunda, Muhtarlık Ve Kolluk Birimleri Aracılığı İle Fiilen Oturulup Oturulmadığına İlişkin Düzenlenecek Belgeyi Temin Etmeleri Sağlanacaktır.

4- İl Afad Müdürlüklerimizde; İkameti Kanıtlayıcı Evraklar Temin Edildikten Sonra Gerekli Kontroller Yapılarak Afetzedelerin T.C. Kimlik Numarası Üzerinden (T.C Ziraat Bankası’na) Hane Başı Destek Ödemesi Yapılacaktır.

Süreçlerin Tamamında İl Afad Müdürlüklerimiz, Afetzedelerimize Her Türlü Kolaylığı Sağlayacak.