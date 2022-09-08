İstanbul Esenyurt'un Balıkyolu Mahallesi'nde araç sürücüleri birbirine girdi.

Birbirine yol vermeden ilerlemek isteyen iki araç sürücüsü, birbirine küfretmeye başladı.

Alkollü olduğu iddia edilen şoför ağır hakaretleriyle yoluna devam etti.

Sürücü silahını ateşledi

Bu duruma sinirlenen diğer araçtaki şahıs, silahına davranarak diğer aracı kovalamaya başladı.

Silahı eline alan şahsın yanındaki arkadaşı engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı. Öfkeli sürücü, elindeki silahla kurşun yağdırdı.

2 kişi yaralandı

Mermilerin isabet ettiği 2 kişi ise yaralanırken, olay sonrası şahıs kaçarak izini kaybettirdi.

Saldırgan her yerde aranıyor

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, polis olaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.