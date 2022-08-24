Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, önemli bir sosyal sorumluluk projesine daha start verdi. “Doğaya Sahip Çıkıyoruz” adı verilen anlamlı projenin ilk gönüllüleri de Arslanbey Millet Konağı’nda sınava hazırlanarak üniversite kazanan YKS öğrencileri oldu. Göksun ilçesine bağlı Değirmendere Göleti mevkiinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, bölgeyi kirleten atıkları topladı. Hukuk, tıp ve eğitim fakültelerinde eğitime başlayacak 13 öğrencinin katıldığı etkinlik, Yeşilgöz Mesire Alanı’nda noktalandı. Öğrenciler temizledikleri doğanın keyfini doyasıya çıkarırken, çektikleri fotoğraflarla hatıralarını ölümsüzleştirdi.

Doğaya Sahip Çıkıyoruz

Büyükşehir Belediyesi Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Doğanın korunması adına başlattığımız sosyal sorumluluk projemizin ilkini Göksun ilçemizde Arslanbey Millet Konağı’nda YKS’ye hazırlanarak üniversite kazanan öğrencilerin katılımıyla Değirmendere Göleti’nde gerçekleştirdik. Periyodik olarak bu projemizi gençlerimizle, gönüllülerimizle gerçekleştirmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.