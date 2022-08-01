Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, insan odaklı sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Tercih Danışmanlık Hizmetini hayata geçirdi. Onikişubat Rehberlik ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi, Onikişubat Rehberlik ve Araştırma Merkezi ve Piazza AVM’de üniversite adaylarına uzman eğitmenler tarafından tercih danışmanlığı hizmeti veriliyor. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen tercih danışmanlık hizmeti, 5 Ağustos Cuma günü saat 18.00’e kadar devam edecek.

Öğrencilerden Hizmet Teşekkürü

Üniversite adaylarına yönelik gerçekleştirilen tercih danışmanlığı hizmetinden faydalanan Özgür Köse, “Gerçekleştirilen YKS Tercih Danışmanlığı hizmetinden sosyal medya üzerinden haberdar oldum. Piazza AVM’de bulunan tercih danışmanlığı noktasına gelerek üniversite tercihleri hakkında uzman hocalarımızdan yardım almak istedim. Sağ olsunlar bizlerle yakından ilgilendiler. Burada aldığım destekler ve bilgiler neticesinde tercihlerimi yapacağım” dedi. Ramazan Köse ise, “YKS’yi geride bıraktık ve bir o kadar stresli ve önemli olan tercih dönemindeyiz. YKS Tercih Danışmanlığı hizmetinin üniversite adayları için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu hizmetin bizlere ulaştırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

5 Ağustos’a Kadar Devam Edecek

Onikişubat Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde psikolojik danışmanlık görevi yapan Fatih Kılıçkara, “Öğrenciler zorlu bir sınav maratonunu geride bıraktılar. Artık en az sınav kadar zorlu bir maraton olan tercih dönemindeler. Bu noktada, Büyükşehir Belediyesi ile Onikişubat Rehberlik ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle üniversite adaylarına yönelik YKS Tercih Danışmanlığı Hizmeti hayata geçirildi. Necip Fazıl Kısakürek Merkezi, Onikişubat Rehberlik ve Araştırma Merkezi ve Piazza AVM’de kurulan tercih danışmanlığı noktalarında öğrencilerimize danışmanlık hizmeti veriyoruz. Yoğun bir taleple karşılaştık. 5 Ağustos tarihine kadar danışmanlık noktalarımızda öğrencilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.

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