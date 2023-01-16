Gerçekleştirilen Sertifika Töreninde Konuşan Afad İl Müdürü Yılmaz Durgut Gençlere Her Daim İhtiyaçlarının Olduğunu Söyledi.

Afad Eğitim Şube Müdürü Nurettin Karakoyun İse Gönüllü Olan Tüm Geçnlere Teşekkür Etti.

Afad Gönüllüsü- Eğitmen Muhammet Kılıçsallayan Keyifli Bir Eğitim Gerçekleştirdiklerini Söyledi.

Mado Akdeniz Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Baş Öğretmen Cafer Kakalı İse Emeği Geçenlere Teşekkür Etti.

Suzan Ve Abdulhakim Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Bülbül Gerçekleştirdikleri Çalışmalar Hakkında Bilgiler Verdi.

Mado Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Veysel Mehmet Gültekin İse Okul Olarak Birçok Sosyal Sorumluluk Projesine Ev Sahipliği Yaptıklarını Söyledi.