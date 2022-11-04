Proje kapsamında yaklaşık 8 kişilik ekiple, Türkoğlu ilçesinde Yolderesi ilkokulunu ziyaret eden dernek yetkilileri, öğrencilerle bir araya gelerek, sohbet etti.



Dernek üyeleri ayrıca okul bahçesinde palyaço eşliğinde öğrencilere pamuk şeker dağıtımı da yaptı. Öğrenciler burada palyaço eşliğinde doyasıya eğlendi.



BİR TEBESSÜME DEĞER DERNEĞİ KURUCUSU FATİH AKPINAR, Kahramanmaraş’ın 11 ilçesinde kırsal mahallelerde ilkokul öğrencilerine her kış ayında bu gibi yardımları yaptıklarını belirtti.

OKUL MÜDÜRÜ İSMAİL AÇIKGÖZ