Öğrenciler burada online ve gönüllü öğretmenler tarafından eğitim alarak derslerinden geride kalmıyor.
Yetev okulları genel müdürü Hayati Oktay deprem bölgesinde yapılan eğitim faaliyetleri hakkın Aksu Habere bilgiler verdi.
Öğrenciler burada online ve gönüllü öğretmenler tarafından eğitim alarak derslerinden geride kalmıyor.
Yetev okulları genel müdürü Hayati Oktay deprem bölgesinde yapılan eğitim faaliyetleri hakkın Aksu Habere bilgiler verdi.
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