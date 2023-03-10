Öğrenciler burada online ve gönüllü öğretmenler tarafından eğitim alarak derslerinden geride kalmıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'de resmi törenle karşılandı Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'de resmi törenle karşılandı

Yetev okulları genel müdürü Hayati Oktay deprem bölgesinde yapılan eğitim faaliyetleri hakkın Aksu Habere bilgiler verdi.
 