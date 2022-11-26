Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde yapılan konsere Vali Ömer Faruk Coşkun ve eşi Sevilay Coşkun, İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri, öğretmenler ve aileleri katıldı.

24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle gerçekleştirilen konser, İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman’ın destekleri, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Halit Demirtaş ve orkestra şefi Batuhan Bilal Kurt’un gayretleri ile korodaki öğretmenlerin uzun süren emekleri sonucunda sahne aldı.

Koroda öğretmenler Songül Aslankurt, Zeliha Göğüş, Yasemin Karakaya ve Elif Akkul performanslarını sergiledi. Konserde gönle işlenen Türk Halk Müziği eserleri seslendirildi. Ayrıca İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Üzüm ile Dulkadiroğlu İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Hacı Yaşık da sahnede türkü seslendirerek konsere renk kattılar.

Konseri izleyen öğretmenler, söylenilen türkülerle duygudan duyguya sürüklendi. Konser sonunda koro ekibine Vali Ömer Faruk Coşkun ve İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, çiçek takdiminde bulundu.

Konser ile ilgili değerlendirmede bulunan İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, konserde icra edilen Türk Halk Müziği eserlerinin ruhunu dinlendirdiğini kaydederek, “Bu güzel konserde emeği olan Müdür Yardımcımız Halit Demirtaş, orkestra şefi Batuhan Bilal Kurt ve orkestra ekibi ile koroda yer alan öğretmenlerimize aynı zamanda konsere katılan öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Gerçekleştirdiğimiz konserimiz öğretmenlerimiz için umarım katılımcı öğretmenlerimize güzel bir jest olmuştur. Bu vesile ile tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyorum.” diye konuştu.