Öğretmenler günü nedeniyle bir kutluma mesajı yayınlayan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, öğrencilerine yol gösteren öğretmenlerin, insanların hayatında özel bir yere sahip olduğunu vurgulayarak "Yaşadığımız çağda ülkenin gelişmesi, çağı yakalayabilmesi ve küresel rekabette başarıya ulaşabilmesi, her şeyden önce eğitimli gençler sayesinde mümkün olacaktır. Ülkemizin iyi yetişmiş, genç dinamik nüfusu, ülkemizi bulunduğu yerden fersah fersah yukarıya taşıyacağından endişem yoktur. İnsanlarımızın bu inanç yolundaki hedefleri ise hiç şüphesiz yurdumuzun dört bir yanında fedakarca görev yapan öğretmenlerimize aittir.” Dedi.

Kendisi de bir öğretmen olan Başkan Yılmazcan öğretmenlik mesleğinin ne kadar bir kutsal meslek olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu; “Milli ve manevi değerlerine bağlı erdemli ve ahlaklı toplum olma yolundaki en büyük ışığımız öğretmenlerimizin hepimizin gönlünde müstesna bir yeri vardır, onlar ailemizden sonra en büyük sevgi ve şefkati göstererek geleceğimize yön vermektedirler. Ülkemizin kalkınarak çağdaş ülkeler seviyesine yükselmesi ve geleceğimize ilişkin hedeflerimize ulaşabilmemiz adına çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimi ve yetiştirilmesi için ülkemizin dört bir yanında büyük bir özveri ile fedakârca görev yapan öğretmenlerimizin özverili çalışmaları ve gayretleri takdire şayandır.” Dedi

Başkan Yılmazcan bu vesile ile Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tem şehit öğretmen ve öğretmenlere minnet duyduklarını dile getirdi.