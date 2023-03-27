Okçular Vakfı tarafından her yıl Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerine kurulan çadırlar, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 1500 binanın yıkıldığı Pazarcık ilçesine getirildi.

Depremden zarar gören şehit ve gazi aileleri, engelli aileleri ve depremde yakınlarını kaybetmiş depremzedelere tahsis edilen, 25'i Kırgız, 65'i Türk ve 10'u Moğol çadırı olmak üzere toplam 100 çadır, belirlenen alana kuruldu.

Yaklaşık 30 metrekare genişliğindeki çadırların içinde duş alma bölümü, bulaşık tezgahı ve odun sobası bulunuyor.

Yaklaşık 700 kişinin barındığı çadırlarının farklı renklerde olan kapı motifleri ise dikkati çekiyor.

