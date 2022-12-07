Olay, 5 Aralık 2022 Pazartesi günü Başiskele Kullar Yaylacık Mahallesi Belediye Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kocaeli Üniversitesi Kullar Yerleşkesinde okuyan ve ev arkadaşı olan S.A. ve B.E.P. arasında okul çıkışında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Son duraklara geldiklerinde yumruk yumruğa birbirine giren öğrencileri çevredeki öğrenciler güçlükle ayırdı. Bir otobüs şoförü, "Öğrencisiniz siz burada, haddinizi bilin" diye bağırdı. Diğer vatandaşlar şoförü güçlükle sakinleştirdi.

Olayın ardından taraflar olay yerinden ayrılırken S.A. kendi imkanlarıyla gittiği SEKA Devlet Hastanesi'nde darp raporu aldığı ve şikayetçi olacağı öğrenildi.