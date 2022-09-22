Okul başarısını etkileyen bu görme bozuklukları tedavi edilmediğinde ileri seviyede daha birçok hastalığa neden olabiliyor.

Özellikle uzmanlar okul çağındaki çocuklarda bu problemin daha sık görüldüğüne değiniyor.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Özel Uğur Göz Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Muharrem Gökhan Yüzbaşı, ailelere çocuklarının 6 ayda bir göz kontrollerine getirmeleri hususunda çağrı yaptı.

Konuşmasının devamında yüzbaşı, okullarda öğretmenlere evlerde ise ailelere çok önemli görevler düştüğünün altını çizdi.