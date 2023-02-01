Ücretsiz yemek uygulaması kapsamında 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminden itibaren anaokulu ve ana sınıflarındaki tüm öğrencilere de ücretsiz yemek hizmeti sağlanacak.

Bu sayede 81 ilde ücretsiz yemek hizmetinden yararlanan öğrenci sayısı 1,8 milyondan 5 milyona yükselecek.

Öğrencilere ücretsiz yemek uygulamasının önemli bir destek uygulaması olduğuna işaret eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, son bir yılda okul öncesi eğitime erişimi artırmaya odaklandıklarını ve ücretsiz yemeğe özellikle gelişimin en hızlı olduğu okul öncesi eğitimden başlayacaklarını söyledi.