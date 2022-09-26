Rusya bu sabah korkunç bir saldırı haberiyle sarsıldı...
Udmurtya'nın Izhevsk kentinde bir ortaokula silahlı saldırı düzenlendi.
Siyah elbise giydiği öne sürülen bir saldırganın önce güvenlik görevlisine ardından ders saatleri içerisinde sınıfa girerek etrafa rastgele ateş açtığı öğrenildi.
9 ölü, 20 yaralı
İlk belirlemelere göre saldırı nedeniyle 3'ü öğrenci 9 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.
Saldırganın cansız bedeni bulundu
Konuya ilişkin açıklama Izhevsk'in bağlı bulunduğu Udmurtia eyaletinin İçişleri Bakanlığı'ndan yapıldı.
Açıklamada saldırganın cansız bedeninin bulunduğu aktarıldı.
Öğrenciler tahliye ediliyor
Okul çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken öğrencilerin okuldan tahliye işleminin de devam ettiği aktarıldı.