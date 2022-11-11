Birinci dönem ara tatili 14 Kasım 2022 Pazartesi başlayacak ve 18 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler ara tatil öncesi son derslerine girdi.



Aile Ve Evlilik Çift Danışmanı Fatma Ağdur, bu ara tatillerin öğrenciler için kısa bir mola olduğunu belirterek anne ve babalara uyarılarda bulundu.

"Bu ara tatil öğrenciler için bir mola anlamına gelmeli. Molalarda bedenen ve ruhen dinlenmeleri okul sorumluluklarına karşı yeniden hazırlanmalarına yardımcı olur. Bu nedenle evde dinlenme zamanı yaratılmalı. Ayrıca sadece tatillerde değil rutin zamanda da belirli bir program içinde ders çalışma, dinlenme, kitap okuma, müzik dinleme, TV izleme ya da bilgisayar oynama gibi etkinliklerin yer aldığı haftalık programları çocukların kendileri için oluşturmaları faydalı olacaktır." dedi.



Muhabir: Gökhan Çalı