19 milyondan fazla öğrenci için son ders zili, iki haftalık yarıyıl tatili için çaldı.

İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, eğitim-öğretim yılının yarıyıl tatilini yapmak üzere bugün karnelerini aldı.

Yarıyıl tatili 3 Şubat Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 6 Şubat'ta tekrar sıralarına oturacak.

İkinci dönem ara tatili Ramazan Bayramı başlangıcı nedeniyle 3,5 gün sürecek. 17 Nisan'da başlayan ikinci ara tatil 20 Nisan'da sona erecek.

Ara tatilin ardından 2022-2023 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi 16 Haziran 2023 Cuma sona erecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, geçen yıl düzenlediği yaz okulu kapsamını genişleterek, bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde de ücretsiz kurs açacak. Bu kapsamda, ilk kez "kış" döneminde de uygulanacak ücretsiz kurslar, öğrencilerin bugün karne almasının ardından yarın başlayacak ve 5 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek.