Kahramanmaraş’taki Anaokulu Ve İlkokul Birinci Sınıflarda Uyum Eğitimi Başladı.
Milli Eğitim Bakanlığınca Uygulanan Uyum Eğitimi Programı Kapsamında Öğrenciler Öğrenim Görecekleri Okullara Aileleriyle Geldi.
Hasan Balcı İlkokuluna Sabah Saatlerinde Gelen Öğrencilere Uyum Eğitimi Programı Kapsamında Bilgi Verildi.
Aileler, Öğrenciler Ve Öğretmenler İlk Günün Heyecanını Aksu Haber’e Paylaştı.
Hasan Balcı İlkokulu Müdürü Hüseyin Daşcı İse Başarılı Bir Eğitim Öğretim Yılı Olması Temennisinde Bulundu.