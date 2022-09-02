Okullar 2022-2023 eğitim döneminde 12 Eylül Pazartesi günü açılacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrencileri okula 5 Eylül’de başlayacak.

Bu anlamda okulların açılmasına sayılı günler kalmasıyla birlikte servisçisinden giyimcisine, ayakkabıcısından kantincisine kadar birçok sektör yeniden hareketlenmeye başlarken, uzun zaman sonra okula gidecek olmanın heyecanı içerisinde olan öğrenciler de yavaş yavaş aileleriyle birlikte kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak üzere kırtasiyecilerin yolunu tutmaya başladı.

Bu kapsamda işlerindeki hareketliliğe dikkat çeken Kırtasiyeci Mehmet Tanrıverdi, vatandaşları merdiven altı üretilen sağlıksız ürünlere karşı uyardı.