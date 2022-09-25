Uzmanlar bu durumun hayvanları olumsuz etkilediğini söylüyor.
Barınaklar, binlerce lira ödenip alınan cins hayvanlarla dolu.
Petshop işletmecisi Serhat Aksu, anne babaları evcil hayvanlara oyuncak muamelesi yapmaması konusunda uyarıyor:
Uzmanlar bu durumun hayvanları olumsuz etkilediğini söylüyor.
Barınaklar, binlerce lira ödenip alınan cins hayvanlarla dolu.
Petshop işletmecisi Serhat Aksu, anne babaları evcil hayvanlara oyuncak muamelesi yapmaması konusunda uyarıyor:
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