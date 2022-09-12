Yaşar Gölcü İlkokulu’nu ziyaret eden kaymakam Çelikkaya ve ilçe milli eğitim müdürü kurt’a, Dulkadiroğlu Belediye Başkan yardımcısı Ali Arif Yenipınar, ilçe Emniyet müdürü Bilgehan Özdemir ve ilçe jandarma komutanı Üstteymen Fikret Utku çakmak eşlik etti

Öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Çelikkaya, sorularak sorarak çocukların yaz tatilini nasıl değerlendirdiklerini öğrendi.

Burada açıklamalarda bulunan ilçe milli eğitim müdürü Harun kurt, yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilere hayırlı olmasını diledi.