Erzurum'da ölü sanılan ayı dehşet saçtı.

İspir ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki Hüseyin Kaya isimli vatandaş, yol kenarında yatan ayıyı fark etti.

Ayının araba çarpması sonucu öldüğünü zannederek yanına giden Kaya, ayının ölmediğini görünce ekmekle beslemek istedi.

Beslemek istediği ayı saldırdı

Daha sonra ayı tarafından saldırıya uğrayan Hüseyin Kaya hayatını kurtarmak için ayı ile güreşti.

Elinden ve ayağından yaralandı

Arkadaşının yardımı sayesinde kurtulduğunu da belirten Kaya, ayının ısırması sonucu elinden ve ayağından yaralandı.