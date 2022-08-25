El Universal gazetesinin haberine göre, üç yaşındaki kız, 17 Ağustos'ta annesi Mary Jane Mendoza tarafından Villa de Ramos'ta bir çocuk doktoruna götürdüğünde mide ağrıları, kusma ve ateş yaşıyordu .

Doktor çocuğun dehidrasyon tedavisi için orta Meksika eyaleti San Luis Potosi'deki hastaneye götürülmesini tavsiye etti.

Salinas de Hidalgo Temel Devlet Hastanesi'ndeki doktorlar, vücut ısısını düşürmek için küçük vücudunun üzerine soğuk bir havlu yerleştirdi ve oksijen seviyelerini takip etmek için parmaklarından birine nabız oksimetresi yerleştirdi.

Camila, ağrı ve ateşi tedavi eden parasetamol reçetesiyle hastaneden taburcu edildi, ancak gün geçtikçe kötüleşmeye devam etti.

Ölüm raporundan sonra cenazesinde göz kırptı

Yeniden hastaneye yatırıldığında doktorlar, müdahalelerinin ardından Camilla'nın hayatını kaybettiğini söyleyerek ölüm raporunu yazdı.

Acıyla yıkılan aile, kızlarının cenaze törenini düzenledi. Cenaze sırasında ise akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Gözyaşı döken babaanne, tabutun açık kısmından torununun göz kırptığını fark etti.

Babaannenin uyarısı ile tabut açılırken, minik Camilla'nın nabzının attığı hissedildi.

Camila, ambulansla Salinas hastanesine geri götürüldü ancak beyne pıhtı atması nedeniyle bu sefer net olarak yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerinin ise ülke çapında büyük ses getiren olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtiliyor.