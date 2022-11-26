Adana merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde, iddiaya göre, H.Ö. yönetimindeki 01 YT 324 plakalı otomobil, D-400 karayolundan karşıya geçmeye çalışan Mustafa Buldu’ya (56) çarptı.

Ölen ağabeyinin elini uzun süre bırakamadı

Kazada Mustafa Buldu olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Buldu'nun kardeşi, ölen ağabeyinin cesedi başında gözyaşı döküp elini biran olsun bırakmadı.

Üst geçidi kullanmadığı öğrenildi

Daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Buldu’nun cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, Buldu'nun yolun karşısına geçerken 15 metre ilerideki üst geçidi kullanmadığı ortaya çıktı.