Devletimizin ve milletimizin bekası uğruna büyük fedakârlıklar ve üstün gayretler göstererek, şahadet ile birlikte bir insanın dünyada erişebileceği en yüksek iki makamdan birine erişmiş gazilerimiz, bağımsızlığımızın, egemenliğimizin, milli birliğimizin ve beraberliğimizin en kıymetli simgeleridir.



Şehitlik ve gazilik, milletimizin gönlündeki en yüce ve en ulvi makamlardır. Devletini ve milletini canından aziz bilerek bu ulvi makamlara yükselmiş olan şehit ve gazilerimiz, her zaman milletimizin haklı gurur kaynağı olmuştur. Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın bizler için bir vatana dönüşmesini, şehit ve gazilerimizin vermiş oldukları ulvi mücadeleye borçluyuz. Bayrağımızın vatanımızın üzerinde halen özgürce dalgalanması da şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakârlıklarının eseridir.



Bu cennet vatan uğruna cepheden cepheye koşan ve şehit olmayı göze alan Gazilerimiz, cesaretin ve fedakârlığın sembolleri, ülkemizin medarı iftiharıdır. Şehit ve Gazilerimizin ortaya koydukları azim ve kararlılıkla tarih sahnesinde millet olarak varlığımızı sürdürüyor ve bu vatan toprakları üzerinde onlardan aldığımız güç ve ilhamla, birlik ve beraberlik içerisinde hayatlarımızı idame ettiriyoruz. Bundan sonra da Kahraman Gazilerimizin emanetine asla leke sürdürmeyecek, onların aziz hatırasını ilelebet yaşatacağız. Bize miras bıraktıkları bu vatanı koruyarak, ülkemizi elbirliğiyle daha da güçlendireceğiz.



Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz şehitlerimizi, ahirete irtihal etmiş gazilerimizi tarihimize yön vermiş bütün kahramanlarımızı bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyor, bütün gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyor, huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.