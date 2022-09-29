Okul Çıkışı Öğrencilerin Yoğun Olduğu Zamanda “Yayalara Öncelik Duruşu Hayata Saygı Duruşu” Sloganıyla Düzenlenen Etkinlikte Vali Ömer Faruk Coşkun Ve Beraberindekiler Farkındalık Oluşturmak Amacıyla Öğrencilerle Birlikte Yaya Geçidini Kullandı.

Farkındalık Yürüyüşünde Öğrencilerin Pankartları Ve Türk Bayrakları Yoğun Bir İlgiyle Karşılandı.

Program Sonunda Bir Açıklama Yapan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun Trafik Güvenliğinin Çok Önemli Olduğunu İfade Ederek Bu Tür Etkinliklerin Devam Edeceğine Dikkat Çekti.