İlçesine Kazandırdığı Birbirinden Önemli Yatırımlarla Merkezden Kırsala Onikişubat’ın çehresini değiştiren, hizmetleriyle de ilçe halkının büyük beğenisini kazanan Onikişubat Belediyesi, Başkan Mahçiçek’in öncülüğünde değer katan çalışmalarını vatandaşların hizmetine sunmaya devam ediyor.

2014 Ve 2020 yılları arasında onikişubat belediye başkan yardımcılığını yürüten Fatih Yoğurt, 2020 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmişti. İlçeye birçok katkısı olan kıymetli bürokrat Fatih Yoğurt ‘un ismi Mağralı Mahallesinde Açılacak Bilgi ve Kültür Evi’ne verildi.

73’üncü Bilgi ve Kültür Evi’ni mağaralı mahallesi’ne kazandıran Başkan Mahçiçek, Fatih Yoğurt Bilgi ve Kültür Evi’nin açılışını AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, ilçe belediye başkanları, ak kadrolar ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirdi.

Burada bir konuşma yapan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek çok zor zamanlardan geçerek bu günlere geldiklerinin altını çizerek fatih yoğurt ’un ismi yaşattıklarını ifade etti.

Konuşmasının devamında Başkan Mahçiçek Onikişubat Belediyesinin yapmış olduğu yatırımlardan bahsederek EXPO 2023 için yoğun bir şekilde çalışmalarının devam ettiğini belirtti.