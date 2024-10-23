Onikişubat Belediyesi, eğitim yatırımları kapsamında gençlerin geleceğine yatırım yaparak, üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşmalarını sağlamak amacıyla düzenlediği ücretsiz üniversite hazırlık kurslarını başarılı bir şekilde devam ettiriyor.

Mezun öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlamak hedefiyle matematik, edebiyat, fen bilimleri ve sosyal bilimler gibi temel derslerde kapsamlı eğitimler veren Onikişubat Belediyesi, deneme sınavları, birebir etütler ve grup çalışmalarıyla öğrencilerin eksik oldukları alanlar tespit ederek, bu alanlarda destek sağlıyor.

Kurslar, alanında uzman, deneyimli öğretmenlerden oluşan bir kadro tarafından verilirken, öğrencilerin motivasyonunu artırmak ve sınav stresiyle başa çıkmalarına yardımcı olmak için çeşitli eğitim metodolojileri kullanılıyor.

Türkiye dereceleriyle bilinen Zekeriya Abanoz’dan öğrencilere tavsiyeler

Ayrıca, Üniversite Hazırlık Kursu kapsamında öğrencilere profesyonel kariyer ve eğitim danışmanlığı hizmeti de sunuluyor.

Onikişubat Belediyesi son olarak eğitim aldığı üniversiteleri başarıyla bitiren ve girdiği sınavlarda aldığı Türkiye dereceleri ile adından söz ettiren Eğitim Danışmanı Zekeriya Abanoz’u kursa katılan öğrencileri ile buluşturdu. Etkinlik, öğrencilerin üniversiteye hazırlık sürecinde motivasyonlarını artırmak ve onlara rehberlik etmek amacıyla düzenlendi.

Zekeriya Abanoz, öğrencilerle tecrübelerini paylaşarak, sınavlarda başarı elde etmek, yüksek puanlar almak için nelerin yapılması gerektiği, sınav stresiyle başa çıkma yöntemleri ve etkili çalışma teknikleri hakkında bilgiler verdi. Abanoz, öğrencilere başarılı bir sınav dönemi geçirebilmeleri için hedef belirleme, zaman yönetimi ve doğru kaynak kullanımı gibi konularda önemli tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilerin, “Üniversite en kolay nasıl kazanılır? YKS’de Türkiye derecesi nasıl yapılır? Netler nasıl yükselir?” gibi sorularını içtenlikle yanıtlayan Abanoz, “Onikişubat Belediyesi’nin düzenlediği Üniversite Hazırlık Kursu etkinliğinde sizlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Öncelikle, bu fırsatı sunan Onikişubat Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Hanifi Toptaş’a teşekkür etmek istiyorum. Eğitim, herkesin hayatında çok önemli bir yer tutar ve bu tür destekler, siz gençlerin geleceğe daha sağlam adımlarla yol almasını sağlıyor. Sınav dönemi, hem heyecan verici hem de bir o kadar stresli olabilir. Bu süreçte karşılaşacağınız zorlukları aşmak için bazı stratejiler geliştirmek önemlidir. Öncelikle, hedeflerinizi net bir şekilde tanımlamanız gerekiyor. Nereye gitmek istediğinizi bilmek, o yolda ilerlerken motivasyonunuzu artırır. Zaman yönetimi de başarılı bir sınav dönemi için kritik bir unsurdur. Çalışma programınızı oluştururken, her bir konuya yeterince zaman ayırdığınızdan emin olun. Unutmayın ki, kaliteli çalışma, nicelikten daha değerlidir” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, Abanoz’a sorularını yönelterek, bireysel destek alma fırsatı da yakaladı.