Türkiye’nin güçlü geleceğinin sağlam temeller üzerine inşa edilmesi hedefiyle sorumluluk üstlenerek eğitime desteğini her yıl arttırarak sürdüren Onikişubat Belediyesi, Başkan Hanefi Mahçiçek’in ‘eğitim’ vizyonu çerçevesinde ilçeye kazandırdığı tesisler ve projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Eğitim yatırımları kapsamında öğrencilerin hizmetine sunulan okullar, kütüphaneler, Sosyal Etkinlik Merkezleri ile Bilgi ve Kültür Evleri’nin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da yenilikçilik ödüllerine layık görülen Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor Projesi ile model olan Onikişubat Belediyesi, ‘eğitimde fırsat eşitliği’ hedefiyle özellikle dezavantajlı öğrencilerin başarılı olması için hayata geçirdiği Üniversite Hazırlık Kurslarıyla da farkını gösteriyor. Onikişubat Belediyesi ayrıca ‘Onikişubat Akademi’ adı altında hazırlanan Online Eğitim Kartı ile 15 binden fazla öğrenciye çevrimiçi öğrenme imkanı sunuyor. Öğrenme sürecinde öğrencilerin daima yanında olan Onikişubat Belediyesi, tercih sürecinde de öğrencileri yalnız bırakmıyor. Bu kapsamda her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite tercihi yapmaya hazırlanan öğrencilere ücretsiz danışmanlık desteği verilecek.

Geçtiğimiz yıl 2 binden fazla öğrenci danışmanlık hizmeti aldı

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan üniversite tercihleri için Fatih Mahallesi’ndeki Şehit İlhan Güleç Bilgi ve Kültür Evi ile Hayrullah Mahallesi’ndeki Hayrullah Sosyal Etkinlik Merkezi’nde kurulacak tercih noktalarında uzman rehberlerce öğrencilere danışmanlık hizmeti sunulacak. Üniversite adayları, aldıkları puana göre en sağlıklı ve doğru tercih listesini oluşturmalarında destek alacak. Geçtiğimiz yıl kurulan tercih noktalarında yaklaşık 2 bin öğrenci danışmanlık hizmetinden faydalanmıştı.

“Fırsat eşitliği yaratarak önemli bir başarı yakaladık”

Gençlerin eğitimine yönelik hizmetlere önem verdiklerini ve gençlerin geleceğini belirleyen üniversite tercihlerinin önemli bir aşama olduğunu ifade eden Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana ülkemiz için hayati öneme sahip olduğuna inandığımız bir misyon üstlendik. O da eğitim ve öğretim yatırımları. Gençlerimiz bizim geleceğimiz ve onları yetiştirirken ülkemizi bizden daha iyi yönetmeleri için gereken bilgi ortamını sunmalıyız. Birçok eğitim projesini ilçemize kazandırdık ama çok iddialı bir şekilde söylüyorum ki Onikişubat’taki her okulda mutlaka bir yatırım ve hizmet gerçekleştirmişizdir. Üniversite Hazırlık Kursları ile öğrencilerimizi yükseköğrenime hazırlayarak, özellikle dezavantajlı öğrencilerimize fırsat eşitliği yaratmak adına önemli bir başarı yakaladık” diye konuştu.

“Üniversiteye yerleşen öğrencilerin sınav ücreti belediyemizden”

Öğrencilere her yıl olduğu gibi bu yıl da doğru tercih için danışmanlık hizmeti vereceklerini kaydeden Başkan Mahçiçek, bir müjde daha vererek üniversiteye yerleşenlerin sınav ücretlerinin karşılanacağını söyledi. Başkan Mahçiçek, “Bu kez ise ülkemizin geleceği gençlerimiz sınavları tamamlayarak üniversite yolunda ilk basamağı geçmiş oldular. Biz de bu aşamada kendilerine doğru tercih konusunda elimizden gelen desteği vereceğiz. Dileğim akademik eğitim tercihlerinin istedikleri şekilde sonuçlanması, tüm gençlerimize başarı ve şans diliyorum. Ayrıca bir müjdemi daha öğrencilerimize söylemek isterim. Sınav öncesi başarılı öğrencilerimizin sınav ücretlerini karşılayacağımızı duyurmuştuk. Bu tercihler sonucunda özellikle Milli Eğitim Müdürlüğümüzden alacağımız liste

çerçevesinde ilçemizde ikamet eden ve maddi açıdan dezavantajlı görülen ailelerimizin başarılı bir şekilde üniversiteye yerleşen çocuklarının sınav ücretlerini karşılayacağız” dedi.