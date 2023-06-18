Bu kapsamda Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde binlerce aday YKS kapsamındaki alan yeterlilik testinde ter dökerken, Onikişubat Belediyesi de okul önlerinde yakınlarını bekleyen ailelerin heyecanına ortak oldu.

Kurduğu çadırlarla aileleri güneşten koruyan Onikişubat Belediyesi, veli ile adaylara su ile çeşitli ikramlarda bulunarak gönüllere dokundu.

Model alınan eğitim yatırımları ve projeleriyle öğrencileri üniversite sınavına da hazırlayan Onikişubat Belediyesi, sınav heyecanında da yanlarında oldu.