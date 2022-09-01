Tüm belediyelere model olan eğitim yatırımlarıyla çocukların kişisel gelişiminde yeni ufuklar açarak hayatlarına dokunan Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, alanında uzman öğreticilerinin katılımıyla başlattığı bağlama, gitar, resim ve İngilizce gibi sanatsal ve kişisel gelişim branşlarındaki yaz kurslarını başarıyla tamamladı.

Standart belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra üstlendiği sorumlulukla eğitim yatırımlarında dikkat çeken çalışmalara imza atan Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, ilçedeki öğrenci ve gençlere birbirinden anlamlı hizmetleri ulaştırmaya devam ediyor. Çocukların kişisel gelişimlerinde yeni ufuklar açan yaz kurslarını bu yıl da devam ettiren Onikişubat Belediyesi, yaz tatili boyunca öğrencilerin hem eğlenmesini hem de öğrenmesini sağladı. 7 yaş ve üzeri bin 100 öğrencinin katıldığı kurslarda, bağlama, gitar, resim ile İngilizce gibi sanatsal ve kişisel gelişim branşlarında eğitim verildi. Böylelikle öğrenciler yaz tatilini bağlama, gitar, resim ile İngilizce kurslarıyla dolu dolu geçirdi. Okullarda eğitim-öğretimin başlayacak olmasıyla birlikte Onikişubat Belediyesi’nin yaz kurslarında final heyecanı yaşandı. Şehit Serkan Yılmaz Bilgi ve Kültür Evi’nde düzenlenen kapanış törenine Başkan Hanefi Mahçiçek de katılarak, öğrenciler ve velileriyle bir araya geldi. Bağlama ve gitar kurslarına katılan öğrenciler, öğrendiklerini canlı performansla gösterirken, resim kursu öğrencileri de açtıkları sergiyle göz doldurdu.

“Çocuklarımızın daha iyi yetişmesi için gayret ediyoruz”

Törende veliler ve öğrencilere seslenen Başkan Mahçiçek, Onikişubat Belediyesi olarak yaz kurslarıyla çocukların kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirterek, “Onikişubat Belediyesi olarak bu ülkenin ve hepimizin geleceği olan çocuklarımızın daha iyi yetişmesi, daha kültürlü ve bu ülkenin değerlerine daha fazla sahip çıkan bir nesil olması için gayret ediyoruz. Doğrusu musiki de çok önemli bir değerimiz. Çocuklarımızın duygularını geliştirmek, onların zihni gelişimlerine daha çok değer katmak ve daha da önemlisi kötü alışkanlıklardan korunmasını sağlamak adına bu kursları önemsiyoruz. Çocuklarımızın çok fazla dikkat etmemiz lazım. Kimlerle geziyor, kimlerle ne yapıyor, ne gibi alışkanlıkları var bunlara dikkat etmemiz lazım. Bizim ve bu ülkenin geleceği bu çocuklarımız” dedi.

“Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan koruyalım”

Kurslarla birlikte çocukların kötü alışkanlıklardan da uzak kaldığına vurgu yapan Başkan Mahçiçek, velilere uyarılarda bulanarak, “Çocuklarımızı o kötü alışkanlıklardan kurtarmak için bizim kültürümüzü de barındıran, eğitim içerikli bu kurslara sevk etmeliyiz. Dolayısıyla velilerimizi uyarmak istiyorum. Özellikle hanım kardeşlerim, her şeyi bırakalım, çocuklarımıza sahip çıkalım. Dünyadaki işlerin hepsi gelir gider ama çocuklarımız arkamızdan bir Fatiha okursa bize kalacak olan odur. Maalesef biz dünyaya dalıyoruz, çocuklarımızı unutuyoruz. Bu kabil yanlışlıkları hep birlikte düzelteceğiz. Belediye olarak bizler de, sizler de hep birlikte gayret edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Biz eğitimde bir fırsat eşitliği yaratmak istiyoruz”

Üniversite hazırlık kurslarının yeniden başlayacağı müjdesini de veren Başkan Mahçiçek, sözlerine şu şekilde devam etti, “Yakın bir zamanda lise çağındaki çocuklarımız için Bilgi ve Kültür Evlerimizde Üniversite Hazırlık Kursları açacağız. Tamamen ücretsiz şekilde yavrularımız üniversiteye hazırlanacak. Biz bir fırsat eşitliği yaratmak istiyoruz. Parası olan dershaneye gidebiliyor ama olmayan gidemiyor. Öyleyse gidemeyenlere belediye olarak imkan sağlamamız lazım. Kayıtlarımız başlayacak, ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarını dershanelerimize yönlendirelim. Bizim kurslarımız o para verilen kurslardan da eksik değil bunu da bilin. Bu seneki başarı oranımız yüzde 83. Her hizmette çocuklarımızın yanındayız. Ayrıca ilkokul 2’nci sınıftan itibaren 80 binden fazla kitap alacak öğrencilerimize dağıtacağız. Bu ülkenin çocuklarını iyi yetiştirebilirsek İnşallah, ülkemizin geleceği çok

daha iyi olacaktır. Bunları unutmayalım, çocuklarımıza sahip çıkalım. Okumaları için gayret edelim, kız-erkek ayrımı da kesinlikle yapmayalım. Allah ömür verdiği sürece çocuklarımızın daha iyi yetişmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.”

Başkan Mahçiçek, konuşmasının ardından öğrencilerin yaptığı serginin açılış kurdelesini kesti.