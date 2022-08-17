2014 ve 2020 yılları arasında Onikişubat Belediye Başkan Yardımcılığını yürüten Fatih Yoğurt, 2020 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmişti. İlçeye birçok katkısı olan kıymetli bürokrat Fatih Yoğurt’un ismi Mağralı Mahallesinde açılacak Bilgi ve Kültür Evi’ne veriliyor.

İlçesine kazandırdığı birbirinden önemli yatırımlarla merkezden kırsala Onikişubat’ın çehresini değiştiren, hizmetleriyle de ilçe halkının büyük beğenisini kazanan Onikişubat Belediyesi, Başkan Mahçiçek’in öncülüğünde değer katan çalışmalarını vatandaşların hizmetine sunmaya devam ediyor. Başkan Mahçiçek, Kahramanmaraş’ın kadim tarihinden aldığı ilhamla bir taraftan Onikişubat’ı imar eden projelerini tek tek ilçeye kazandırırken, bir taraftan da neslin ihyası için eğitim, kültür ve sanat alanında projeler üretiyor.

73’üncü Bilgi ve Kültür Evi’ni ise Mağralı Mahallesi’ne kazandıran Başkan Mahçiçek, 18 Ağustos Perşembe günü saat 15.00’te gerçekleştirilecek olan açılışla Bilgi ve Kültür Evi’nin vatandaşların hizmetine sunulacağını belirterek, tüm Kahramanmaraşlıları açılışa davet etti.

Mağralı Mahallesi Fatih Yoğurt Bilgi ve Kültür Evi’nde neler var?

6 kattan oluşan 1.204 m² kapalı alana sahip Mağralı Fatih Yoğurt Bilgi ve Kültür Merkezi’nde; 7 atölye, fitness salonou, soyunma kabinleri, kafe, kütüphane çok amaçlı salon bulunurken, aynı anda 200 öğrencinin her türlü kurstan ve sosyal aktivitelerden faydalanmasına imkân sağlanıyor.

Ayrıca yaz aylarında ise, gitar, bağlama, resim, halk oyunu kursları, akıl oyunları kapsamında; mangala, katamino, satranç, kişisel gelişim eğitimi olarak da Osmanlıca ve drama dersleri ile çocukların sosyo-kültürel açıdan gelişimine katkı sunuluyor.