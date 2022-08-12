Onikişubat Belediyesi, her yıl Muharrem ayında düzenlediği birlik ve beraberliğin en tatlı simgelerinden olan ‘aşure’ geleneğini bu yıl da sürdürdü. Gelenek ve görenekleri büyük bir hassasiyetle yaşatan Onikişubat Belediyesi’nin aşure kazanı bu kez ise Şehit Hakan Duyğal Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kaynatıldı.

Muharrem ayı dolayısıyla hem aşurenin bereket ve kardeşlik mesajını yaymak, hem de huzurevi sakinlerini mutlu etmenin amaçlandığı programa Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in yanı sıra Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ünsal, AK Parti Onikişubat Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Sinan Ak ve teşkilat mensupları katıldı.

Başkan Mahçiçek öncülüğündeki protokol mensuplarının huzurevi sakinlerini tek tek selamlayarak yaptığı sohbetler herkesin içini ısıttı.

“Melek insanlarla beraber olmak bizleri çok mutlu etti, içimize ferahlık ve güzellik getirdi”

Program sonrası açıklamalarda bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Muharrem ayı dolayısıyla düzenledikleri aşure dağıtımının birlik ve beraberliğin artmasına vesile olmasını temenni etti. Huzurevi sakinleriyle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu anlatan Başkan Mahçiçek, “Biliyorsunuz Muharrem ayındayız. Muharrem ayı, bir taraftan matem ayı ama diğer taraftan da kardeşliği ve bereketi paylaştığımız ulvi bir ay. Bu anlamda huzurevimizde büyüklerimizle beraber olmak istedik. İstedik ki bu güzel ayın bereketini büyüklerimizle paylaşalım, onlarla Muharrem ayının tebrikleşmesini, kucaklaşmasını yapalım. Programımıza katılan Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Milletvekilimiz Habibe Öçal, İl Başkanımız Fırat Görgel, İlçe Başkanımız Mücahit Kara, Kadın Kolları Başkanımız Gül Çitil Okur, Gençlik Kolları Başkanımız Selçuk Sinan Ak ve teşkilatımızla buradaydık. Bu güzel insanlar gördünüz artık hepsi melek olmuş. Bu melek insanlarla beraber olmak bizleri çok mutlu etti, içimize ferahlık ve güzellik getirdi. Temenni ederiz ki İnşallah Cenab-ı Hakk onlara sağlıklı, uzun ömürler versin. O güzel insanlara hizmet eden değerli arkadaşlarımıza da sağlık sıhhat versin. Böyle güzel günlerde hep birlikte olmaya devam edelim diye temenni ediyorum. Tüm vatandaşlarımıza aileleri ve çocuklarıyla birlikte sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. Cenab-ı Hakk hiç birimizi elden ayaktan düşürmesin, kimseye de muhtaç etmesin İnşallah” ifadelerini kullandı.

“Tüm büyüklerimizin ellerinden öpüyorum”

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun da aşurenin bereketini huzurevi sakinleriyle paylaşmanın kendilerini mutlu ettiğini belirterek, Başkan Mahçiçek ve ekibine teşekkür etti. Vali Coşkun, “Muharrem ayının, aşurenin bereketini büyüklerimizle birlikte paylaşmaya çalıştık. Bu etkinlikte destek veren Onikişubat Belediyemize ve Başkanımız Hanefi Mahçiçek’e, emeği geçen arkadaşlarımıza, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürümüz Mutlu Kaya’ya teşekkür ediyorum. Muharrem ayının ve aşurenin berekete vesile olmasını temenni ediyorum. Buradaki tüm büyüklerimizin de ellerinden öpüyorum. Sağlık ve afiyet içerisinde hayırlı, uzun ömürler diliyorum” dedi.

“Böyle etkinliklerle buradaki insanlar kendilerini yalnız hissetmeyecektir”

Aşure dağıtımının Huzurevi’nde olmasının önemine dikkat çeken AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal ise, “Onikişubat Belediyemizin huzurevimizde organize ettiği aşure programına katılarak çok kıymetli büyüklerimizle bir araya geldik. Aşurenin ve Muharrem ayının bereketini onlarla paylaşmamız, bizim de onlarla beraber olmamız hepsini mutlu etti. Buraya sık sık gelmeye çalışıyoruz.

Sadece yerel belediyelerimiz değil, sivil toplum kuruluşlarımız ve vatandaşlarımız da yaptığı takdirde buradaki insanlar kendilerini yalnız hissetmeyecektir. Oldukça güzel bir programdı, Belediye Başkanımız Hanefi Mahçiçek başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Huzurevi sakinleri de hem kendilerini yalnız bırakmadığı hem de gelenek ve görenekleri yaşattığı için Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından huzurevi sakinlerine Onikişubat Belediyesi’nin hazırladığı çeşitli hediyeler takdim edildi.

Program okunan Kuran-ı Kerim’in ardından yapılan aşure ikramı ve dua ile sona erdi.